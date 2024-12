Carnesecchi nel mirino dell'Arsenal: quanto può guadagnare l'Atalanta

Decisivo. Ancora una volta. Marco Carnesecchi è stato di nuovo protagonista con l'Atalanta: nel pareggio dell'Olimpico contro la Lazio ha tenuto i nerazzurri in partita fino all'ultimo, Brescianini ha segnato il gol dell'1-1 finale a due minuti dalla fine ma prima ci sono state diverse parate fondamentali del classe 2000.- Spalletti lo studia per la Nazionale, alcuni club lo hanno già inserito nei loro database in chiave-mercato. A meno di offerte clamorose a gennaio rimarrà a Bergamo, in estate però potrebbero nascere degli scenari per un possibile trasferimento di Carnesecchi in qualche altro club. Prima di prendere Di Gregorio laaveva avuto qualche contatto con l'Atalanta, poi ha virato sull'ex Monza considerando eccessiva la richiesta dei nerazzurri; l'ha speso 20 milioni per Martinez che però al momento non dà garanzie, e potrebbero tornare sul mercato a caccia del dopo Sommer. Ilsi sente sicuro con Mike Maignan vicino al rinnovo fino al 2029, laha Svilar per il quale potrebbe arrivare qualche offerta a fine stagione. Se dovessero liberarsi dei posti tra i pali, Carnesecchi può diventare la prima scelta di chi decide di puntare su un portiere giovane e di qualità.

- All'estero occhio all'interesse dei club inglesi, alcuni si erano già fatti avanti l'estate scorsa con qualche sondaggio esplorativo. L'ha fatto venire più volte degli osservatori in Italia per studiarlo da vicino, i rapporti con l'agente di Carnesecchi Alessandro Lucci sono ottimi dopo la chiusura dell'affare-Calafiori in estate e nei prossimi mesi potrebbero esserci dei contatti diretti. L'Atalanta non vuole ancora fissare un prezzo per il portiere classe 2000, a oggi la valutazione si aggira intorno ai 40/50 milioni di euro.