. Da tre punti come quello realizzato ieri al Bentegodi nella complicata sfida contro il Verona. L’olandese si sta completando sotto ogni punta di vista sotto la guida di Gasperini, il rapporto tra i due è ottimale. E dell’Atalanta è diventato il leader tecnico indiscusso oltre che una guida dei nuovi arrivati nello spogliatoio.L’Atalanta sa sempre come muoversi sul mercato anticipando la concorrenza. La scorsa estate ci era riuscita blindando a luglio Koopmeiners rinnovandogli il contratto fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio a 2,8 milioni di euro netti a stagione. Una mossa strategica per avere ancora più forza tanto che un paio di settimane dopo e’ stata capace di rifiutare un’offerta da 37 milioni più bonus presentata dal Napoli. Il club azzurro ci proverà ancora nei prossimi mesi, Teun è pronto a essere protagonista anche con in Champions League. E chissà che non la giochi proprio con l’Atalanta nella prossima stagione…