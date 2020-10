Sotto una pioggia torrenziale, questo pomeriggio l'Atalanta è scesa in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per la rifinitura alla vigilia dell'impegno in Champions sotto lo sguardo attento del tecnico Gian Piero Gasperini, che dovrà decidere quali dei suoi schierare contro l'Ajax, domani alle 21 al Gewiss Stadium.



GOMEZ E ILICIC- I nerazzurri hanno calcato il terreno bagnato alle 15.30 e, dopo un breve riscaldamento con corsa attorno ai birilli e dribbling tra i paletti piantati a terra, si sono divisi come da consuetudine in tre squadre: la blu, la oro e la fucsia, per passarsi la palla in campo aperto e provare a strapparsela a vicenda simulando duelli di gara. I più infastiditi dalla pioggia sono apparsi i veterani Papu Gomez (squadra blu) e Josip Ilicic (pettorina fucsia), pantaloni lunghi e collo nero calato sulla testa per non prendere troppa acqua.



TITOLARI- Pronti a rientrare tutti i titolari che sabato pomeriggio hanno riposato per almeno un tempo contro la Sampdoria: spazio quindi a Romero e Toloi in difesa, ad Hateboer e Gosens sulle fasce, a Pasalic e Freuler a centrocampo, in attacco Muriel e Zapata sono pronti a condividere l'area piccola dal 1' col Papu Gomez, ma c'è anche Josip Ilicic che scalpita.