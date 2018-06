Bryan Cristante si avvicina sensibilmente alla Roma, è quanto emerge dalle parole di Antonio Percassi. Il presidente dell'Atalanta, a margine della Camminata Nerazzurra, fa il punto sul mercato a Sky Sport, aprendo anche a Gregoire Defrel come contropartita tecnica: "Defrel fa parte dei tre-quattro giocatori che stiamo seguendo tra difesa, centrocampo e attacco. Ma sappiamo che siamo ancora a giugno,quindi dovremo intervenire dove sarà maggiormente necessario. Non dobbiamo sbagliare, anzi. Bisogna sperare di riuscire a migliorare un reparto che ha già giocatori importanti come Barrow, Petagna e altri. Rientreranno dai prestiti anche alcuni giovani interessanti come Valzania e Pessina, avremo un'intera estate per valutarli. Poi c'è Barrow che ormai è una realtà: non sta giocando le Final Four Primavera soltanto perché è impegnato con la Nazionale del Gambia e, tra l'altro, mi risulta che abbia segnato anche il gol vittoria nell'ultima partita. Cristante se ne va? Probabile".