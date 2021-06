Sono due al momento le squadre che sperano di vendere il proprio numero 1 all'Atalanta per la prossima stagione: Napoli e Udinese. L'entourage nerazzurro ha una netta preferenza a trattare con quest'ultimo per accaparrarsi Musso, come riporta anche L'Eco di Bergamo, ma le cifre sono troppo alte: i bianconeri lo valutano 30 milioni, troppi per i bergamaschi che possono arrivare al massimo a 20/25.



Il Napoli proporrebbe alla Dea un affare più low cost con Ospina, ma la società non è convinta del portiere azzurro. Tutto dipenderà anche dall'eventuale partenza di Pierluigi Gollini, ora in vacanza ad Ibiza: se una delle romane darà alla Dea 20 milioni per averlo, si potrebbero riaprire i giochi per Musso.