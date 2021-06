L'Atalanta sta cercando un rinforzo per il centrocampo, per far rifiatare il suo polmone Marten de Roon. Tra i nomi che girano, l'ex Zappacosta del Chelsea, Gudmunsson del Groningen e Mandava del Lille - ma anche Carlos Augusto del Monza e Valeri della Cremonese- spicca quello di Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. L'olandese sarebbe infatti la prima scelta dell'entourage nerazzurro che, come riporta L'Eco di Bergamo, avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore.



L'ULTIMA INTESA- L’affare è possibile quindi, sempre più vicino alla fumata bianca, manca solo il punto d’incontro con l'Az Alkmaar, che chiede ancora ben 20 milioni di euro. La dirigenza orobica prova a trattare e ad abbassare il prezzo.