Atalanta, Retegui principe del goal: valutazione raddoppiata, derby di Londra all'orizzonte

AFP via Getty Images

Letteralmente implacabile. Nessuno in serie A segna quanto Mateo Retegui: destro, sinistro, in acrobazia, di testa e su calcio di rigore. Ventidue goal in ventisei presenze, la stagione dell’attaccante italo-argentino merita un solo aggettivo: impressionante. La migliore di una carriera che lo ha visto crescere passo dopo passo e che ha visto una prima svolta con la convocazione nella nazionale italiana da parte dell’allora ct Roberto Mancini. Un tecnico importante nel suo percorso prima dell’incontro con Gian Piero Gasperini che ha cambiato visione e prospettive di un attaccante che ha sconfitto anche i pregiudizi. “Si muove bene ma segna poco” era il commento che andava per la maggiore solo 12 mesi fa. Mateo nella sua esperienza al Genoa ha pagato i diversi problemi fisici e non di certo una scarsa confidenza con il goal.

Retegui non si pone limiti, vuole superare quota 30 goal in campionato e portare l’Atalanta in alto, magari sul gradino più alto del podio. I suoi agenti hanno ricevuto diverse chiamate negli ultimi mesi per capire la situazione.



PREZZO RADDOPPIATO - L’8 agosto del 2024 Retegui viene ceduto dal Genoa per 22 milioni di euro più 3 di bonus all'Atalanta, con cui firma un contratto fino al 2028. Un’operazione lampo conclusa 36 ore dopo la notizia del lungo stop di Scamacca. Questa è la grande abilità di un club, quello bergamasco, che sta ottenendo risultati straordinari dentro e fuori dal campo. E ora Mateo vale due volte tanto l’investimento fatto, almeno 45 milioni di euro. Con un futuro che può essere a Londra, il derby è appena iniziato.