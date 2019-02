L'attaccante Duvan Zapata parla al sito ufficiale dell'Atalanta della doppietta ala Juventus: "Lo ammetto: anche io ho faticato a prendere sonno dopo la partita. Perché hai dentro ancora l'adrenalina, l'emozione di segnare, di vincere una partita così importante. Non era facile, una partita tosta, dura. Ma noi ormai abbiamo questa mentalità, la convinzione che possiamo battere qualsiasi squadra se facciamo le cose bene. Infatti abbiamo messo in grande difficoltà anche una squadra fortissima come la Juventus. Siamo stati concentrati fin dal primo minuto. L'esperienza con la Roma probabilmente ci ha aiutato, per essere subito tosti fin dall'inizio e non iniziare la gara come contro i giallorossi".