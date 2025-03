Audace Cerignola-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Derby pugliese tutto da vivere nel turno infrasettimanale del Girone C di Serie C: la trentunesima giornata vede l'capolista ricevere la visita del, in un match tradizionalmente sentito che metterà in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi. La squadra di Raffaele, protagonista di una cavalcata da sogno, è chiamata a tenere a distanza l'Avellino e tornare a correre dopo il pari senza gol rimediato nell'ultimo impegno in casa del Picerno. Quella di Zauri, di contro, ha allontanato ulteriormente la zona calda e con un colpaccio potrebbe strizzare l'occhio ai Playoff.

