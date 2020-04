C'è una classifica speciale e poco lusinghiera che vede il Genoa davanti a tutti in Italia. Dal 2015 ad oggi, ovvero sia negli ultimi cinque campionati, il Grifone è stata la formazione di Serie A ha realizzare il maggior numero di autoreti.



Una forma fortuita di autolesionismo che ha visto i giocatori rossoblù gonfiare la propria rete in ben tredici occasioni. La curiosa statistica, riportata dal portale FootStats.it, vede alle spalle dei liguri appaiate al secondo posto Lazio e Inter, entrambe autrici di 11 autoreti ciascuna.



Le tre formazioni, assieme a Milan e Sassuolo, sono inoltre le uniche ad essersi rese protagoniste di un autogol in ognuna delle cinque stagioni esaminate.