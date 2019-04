Questa settimana è uscito al cinema "Avengers Endgame", il 22° film del Marvel Cinematic Universe. Per l'occasione Google ha creato un Easter egg (uovo di Pasqua): digitando nel motore di ricerca Thanos (il titano che aveva fatto scomparire metà della popolazione dell'universo con uno schiocco di dita) compare il guanto dell'infinito e cliccandoci sopra i risultati della ricerca inizieranno a scomparire, proprio come i tanti supereroi cancellati dal titano in Avengers Infinity War.



In passato Google aveva già creato un altro Easter egg sul calcio italiano. Andando sull'home page di Google Maps e scrivendo nella barra dell'indirizzo queste tre parole (Vai a cagare) senza virgolette, come per magia Google Maps vi porterà allo Juventus Stadium... Provare per credere!