Baldanzi gela la Juventus, la Roma studia la formula con l'Empoli: prezzo e condizioni, tutti i dettagli

Gabriele Stragapede

Tommaso Baldanzi si è preso la luce dei riflettori. Il giovane talento dell’Empoli, classe 2003, ha fermato la corsa scudetto della Juventus, grazie alla rete decisiva con il quale la formazione di Nicola ha bloccato sull’1-1, all’Allianz Stadium, i bianconeri di Massimiliano Allegri. Una conclusione rasoterra, dal limite dell’area, precisa, angolata, degna del miglior colpo da biliardo del campione di snooker Ronnie O’Sullivan. Sorpreso Szczesny che non ha avuto il tempo nemmeno di tuffarsi alla propria sinistra. Serviva un’occasione, serviva una scintilla all’azzurro per riaccendere le sirene di mercato (direzione Roma) che lo vedono coinvolto.



ROMA IN PRESSING -La Roma, infatti, nel corso degli ultimi giorni, ha fatto i primi passi concreti per il giocatore dei toscani. Il trequartista dell’Empoli è sul taccuino della dirigenza giallorossa sin dalla scorsa estate, quando c’erano stati i primi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Il club capitolino sta sondando il terreno per comprendere quale sia l’offerta giusta per soffiare Baldanzi alla società di Corsi. Tuttavia, data la pericolosa situazione di classifica (piena zona retrocessione, attualmente 18°), l’Empoli chiede almeno 25 milioni di euro per privarsi di un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Nicola e per la rincorsa salvezza dei toscani. Corsi vuole tenere il suo gioiello sino al termine della stagione, la Roma ha altre idee in merito.



LA TRATTATIVA – Il club giallorosso, sta pensando di inserire una contropartita (Belotti, ormai in uscita dalla Capitale – ma difficile per costi d’ingaggio e volontà dell’ex Torino – oppure qualche giovane come Mannini, Oliveras e Pagano) per provare ad abbassare la richiesta economica dell’Empoli. Un prestito oneroso (anche di 18 mesi) con obbligo di riscatto sembra essere la soluzione migliore. I contatti con l’agente Beppe Riso sono costanti, ma se Baldanzi continuerà con prestazioni di questo livello sarà difficile portare a termine la trattativa.



IL POSSIBILE RUOLO - L’idea della Roma è quella di avere a disposizione un vice Dybala, già da questa sessione di mercato, che possa far rifiatare la Joya nel 4-3-3 di De Rossi o, nel caso, possa prendere le redini, dati i continui i problemi fisici che attanagliano l’argentino da tutta la stagione e non solo. Baldanzi, dunque, sarebbe un’alternativa preziosa sulla trequarti.