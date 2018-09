Il Barcellona pensa al futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe molto fiducioso per l’arrivo in Catalogna di Adrien Rabiot e Frenkie de Jong nella prossima stagione. Il francese, che piace anche a Milan e Juventus, ha respinto l’offerta di rinnovo del Paris Saint Germain e dal 1 gennaio 2019 potrà accordarsi liberamente con qualsiasi club: potrebbe quindi arrivare a Barcellona a parametro zero. Più complicata la situazione per l’olandese: l’Ajax ha fino ad ora rifiutato tutte le offerte per il giovane centrocampista classe ’97. Su di lui c’è anche il forte interesse del Tottenham e del Paris Saint Germain, chiamato a trovare un degno erede di Rabiot. Il Barcellona però confida sulla volontà di de Jong, che qualche tempo fa dichiarò: “Quest'anno no, ma forse un giorno giocherò nel Barça”.