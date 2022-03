Arrivato al Barcellona grazie a Koeman, Memphis Depay non è riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario sotto la gestione Xavi. L'attaccante olandese potrebbe lasciare il club catalano già al termine dell'attuale stagione e, come riportato dal quotidiano Sport, la società non vuole ostacolare l'eventuale partenza. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione che possa andar bene ad entrambe le parti in causa.