La difficile situazione finanziaria, in casa Barcellona, ha spinto il club catalano a bussare alla porta dello Zenit San Pietroburgo per chiedere cinque milioni di euro legati ai bonus fissati al momento della cessione del brasiliano Malcom, ora all’Al-Hilal in Arabia Saudita, al club russo.



LA VICENDA – Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Izvestia, al momento della del trasferimento dell’attaccante, costato attorno ai 40 milioni di euro, sono stati fissati bonus per ulteriori cinque milioni fra cui uno che riguardava la qualificazione della squadra di San Pietroburgo in Champions League. Un diritto che sulla carta è stato conquistato ma che tuttavia non si è mai concretizzato a causa dell’esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali, dopo lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina nel febbraio del 2022.