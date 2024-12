Barcellona, il Tribunale rifiuta il ricorso per registrare Dani Olmo: Premier e PSG pronti allo sgarbo

Getty Images

Nuova battuta d'arresto per ilnel 'caso'. Dopo che venerdì scorso il Tribunale di Commercio di Barcellona ha negato al club la possibilità di tesserare Olmo, ecco che un altro giudice ha ribadito la medesima sentenza.- È stata l'ultima strada di carattere giudiziario che i catalani potevano tentare per provare a registrare il contratto del trequartista con l'obiettivo di poter giocare la seconda parte di stagione.. Il club resta fiducioso che questa ultima manovra possa aiutare all'approvazione della registrazione di Dani Olmo e Pau Víctor, dopo l'accordo chiuso da Laporta.

- Nella causa intentata, il Barça ha chiesto la sospensione dell'articolo 77 delle Regole per la preparazione del bilancio della Liga, corrispondente ai casi di infortunio a lungo termine di un giocatore, e che la registrazione di Dani Olmo nella competizione sia prolungata fino al 30 giugno 2025. Il Tribunale di primo grado di Barcellona ha poi convocato le due parti (Barça e LaLiga ) e successivamenteE ora si aprono scenari interessanti: diversi club dallasi sono già mostrati interessati al giocatore, mentre ilè già pronto ad approfittare della situazione in vista di gennaio, provando a sfruttare la leva e la volontà di giocare di rimanere in un top campionato europeo e di non stare ai box per i prossimi (potenzialmente) sei mesi.