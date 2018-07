Prime parole da neo blaugrana per Malcom. Il brasiliano ha commentato la sua nuova esperienza al Barcellona al sito ufficiale del club: "Arrivare qui è una sensazione unica, sto realizzando un sogno. Giocherò nella miglior squadra del mondo, cercherò di aiutare i miei compagni. Non vedo l'ora di conoscerli e di cominciare questa nuova esperienza. E' difficile da spiegare cosa sto provando in questo momento".