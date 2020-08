Come previsto, Lionel Messi non si è presentato questa mattina ai test anti Covid-19 programmati dal Barcellona. Continua dunque il confronto a distanza fra l'argentino e il club blaugrana, dopo il fax con il quale il numero 10 ha comunicato al Barça l'intenzione di lasciare il club. In attesa di un faccia a faccia con il presidente Bartomeu, se mai ci sarà, la storia si arricchisce quindi di questo nuovo episodio, per altro atteso.



Nella mattinata dei test si è presentato per primo lo staff tecnico guidato da Ronald Koeman, seguito da Jordi Alba, primo fra i giocatori. A seguire è arrivato Martin Braithwaite, e poi tutti gli altri, compreso Luis Suarez, uno dei giocatori 'epurati' da Koeman, come Arturo Vidal (anche lui ovviamente presente), Rakitic e Umtiti.