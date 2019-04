Che futuro per Ivan Rakitic? Inter e Juventus lo cercano in vista della prossima estate e di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare ma, dopo la conquista della Liga da parte del Barcellona, il centrocampista croato ha confermato la volontà di restare in maglia blaugrana:



RINNOVO - "Non voglio andare da nessuna altra parte. Spero che il club, il presidente, l'allenatore e la tifoseria la pensino come me e che arrivi il momento in cui mi dicano che resterò qui altri tre anni. Mi piacrebbe dire che ho ancora tre anni di contratto e che resterò qui altri tre anni. Nel calcio può succedere di tutto, ma io sono tranquillo".