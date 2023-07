Nella tarda serata di ieri c'è stato un anticipo del Clasico della Liga: Real Madrid contro Barcellona, per l'occasione all'AT&T Stadium di Arlington, a un passo da Washington. Amichevole di lusso durante la quale la squadra di Xavi ha vinto 3-0 contro le Merengues. Ad aprire la gara dopo un quarto d'ora è stato Dembelé, con un destro a incrociare da posizione angolata; il francese è nel mirino del Psg, potrebbbe essere il suo ultimo gol con la maglia del Barcellona. Il raddoppio è arrivato a cinque minuti dalla fine con un sinistro di Fermìn Lopez da fuori area: il classe 2003 è appena rientrato dal prestito al Linares, terza divisione spagnola (12 gol e 4 assist l'anno scorso). Il 3-0 è di Ferran Torres nei minuti di recupero, prima fa un pallonetto su Courtois e poi la mette dentro a porta vuota.



CHE SFORTUNA! - Tre traverse e un palo per il Real Madrid, che sull'1-0 per gli avversari ha sbagliato un rigore con Vinicius. Una traversa anche per il Barcellona, che dopo appena tre minuti ha sfiorato il vantaggio. Tra i giocatori che Xavi ha lasciato in panchina per tutta la partita c'è anche Franck Kessie, che la Juventus sta provando a riportare in Italia dopo una sola stagione in Spagna; il giocatore è in uscita dal Barça, ma la sua preferenza è la Premier League.