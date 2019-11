Era stato accostato al Milan che però, attualmente, sembra non avere le forze per affondare il colpo. Ecco che su di lui potrebbe piombare il Tottenham che a centrocampo è in procinto di perdere Christian Eriksen. Carles Alena non sta trovando spazio nell'11 di Valverde - e d'altra la concorrenza dalle parti di Barcellona è molta. Secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Catalogna già a gennaio anche se la clausola da 75 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo importante sulla via di Londra.