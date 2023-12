In una conferenza stampa di sabato, Xavi Hernandez ha chiarito che il Barça non cercherà un portiere per sostituire Ter Stegen, che è fermo da due mesi: "Non è un'opzione - ha detto il tecnico - c'è piena fiducia in lui e si riprenderà rapidamente, non si è rotto il crociato e Iñaki sta facendo molto bene".