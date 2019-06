L'Inter corre veloce verso Nicolò Barella. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il club nerazzurro e il Cagliari stiano perfezionando la trattativa, con Giulini, presidente dei sardi, che avrebbe chiesto Bastoni come contropartita tecnica.



“L’Inter spinge anche per Barella: per Nicolò è in programma un vertice di grande importanza con il Cagliari. Marotta sa bene che il numero uno del club sardo, Tommaso Giulini, valuta il proprio gioiello tra i 45 e i 50 milioni. È altrettanto vero, però, che è disposto ad accettare delle contropartite tecniche. Si è parlato di un interesse per il portiere Radu (ora in prestito al Genoa), ma questa prospettiva pare allontanarsi: sia perché il romeno rimarrebbe volentieri in Liguria, ma anche perché non è detto che l’attuale titolare tra i pali del Cagliari (Cragno) cambi maglia quest’estate. È il motivo per cui nella lista dei desideri di Giulini c’è sempre in evidenza il nome del difensore centrale Bastoni, reduce da una positiva esperienza nel Parma”.