Barnsley-Roma 0-4, TOP e FLOP: Le Fée convince. Fantasma Abraham

Lapiega il Barnsley 4-0 nella prima amichevole in Inghilterra. I giallorossi dopo il pari di sabato con l’Olympiacos vincono e si divertono grazie alle magie die Soulé. I due argentini si trovano già a meraviglia e segnano nel secondo tempo. In gol anche Le Fée e Pisilli. Negativa ancora una volta la prova di Abraham. De Rossi ha usato il 4-3-3 con Paulo falso 9. Contro l’Everton ci sarà ancheche ha avuto dei problemi col visto e ha dovuto ritardare la partenza: Paulo incanta appena entra in campo. L’argentino come al solito si prende la scena con giocate di prima, dribbling e un bel gol su assist di Soulé. Il numero 21 trova la sa seconda rete della pre-season con un delizioso pallonetto. De Rossi lo ha schierato come falso 9 e lui ha dato risposte positive.

: Matias si è sbloccato. Ci aveva provato contro l’Olympiacos ma non era riuscito a gonfiarela rete. Ha affinato l’intesa con Dybala al quale ha servito un assist al bacio per il gol del 3-0. Poi all’83’ ha segnato con un delizioso pallonetto da fuori area. Solita voglia di spaccare il mondo e tanti dribbling. Soulé sembra già esser pronto per le gare ufficiali.: l’ex Rennes è la nota positiva di questo pre-campionato. Il francese anche oggi è tra i migliori e ha trovato il gol che ha sbloccato la gara. Sempre preciso negli inserimenti e bravo nel verticalizzare. Si candida per un posto da titolare nella nuova Roma di Daniele De Rossi.

: Tammy è ancora una volta tra I peggiori in campo. L’ex Chelsea tocca pochissimi palloni nel primo tempo e non si rende mai pericoloso. Abraham è ancora a secco in queste amichevoli estive e probabilmente le voci di mercato lo stanno distraendo. C’è sempre il Milan sullo sfondo.: il centrocampista gambiano parte dal 1’ un po’ a sorpresa. In mezzo al campo si vede poco e in avanti tenta una conclusione da fuori che finisce alta sopra la traversa. Qualche errore di troppo che caratterizza la sua gara. Anche lui come Abraham è in uscita: piace al Frosinone.

la sorpresa negativa è Stephan. Il Faraone non è ancora in forma, complice anche il fatto che è stato uno degli ultimi arrivati. Sbaglia un gol davanti alla porta cercando gloria personale con un pallonetto. Sulla fascia sgasa poco: serve un’altra marcia in vista dell’inizio del campionato.