Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Joao Cancelo, arrivato in prestito dal Manchester City: "Abbiamo chiarito a Joao che questa cifra (70 milioni per il riscatto ndr) è difficile da immaginare per noi, ma se tutte le parti vogliono trovare una soluzione, possiamo farcela. La cosa più importante però è che si senta a suo agio a Monaco".