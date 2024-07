Bayern, ottimismo per De Ligt al Manchester United: il punto sulla trattativa e il fattore ten Hag

Ilcontinua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di rafforzarsi per la prossima stagione in cui oltre alla Premier sarà impegnato anche sul fronte dell'Europa League. Se per l'attacco gli inglesi rimangono molto attivi su Joshua Zirkzee, conteso con il Milan,De Ligt è reduce dalla sua seconda stagione al Bayern Monaco, dopo il trasferimento da circa 70 milioni che lo aveva portato in Germania. Dopo un buon inizio, quest'anno ha trovato un po' meno spazio, pur disputando una bella stagione e attirando l'interesse dei Red Devils. Come riporta Fabrizio Romano, il giocatore ha espresso la sua. Proseguono i contatti fra le parti, con l'mentre si va avanti a discutere con il Bayern sulla formula.

Cruciale nell'affare sarà la figura di, che con De Ligt ha allacciato contatti diretti anche in ragione della pregressa esperienza insieme. Prima del passaggio alla Juve, il difensore olandese era infatti statodella bella cavalcata in Champions, conclusa con l'eliminazione in semifinale per mano del Tottenham. Un rapporto che può giocare un ruolo cruciale nella trattativa e che spinge De Ligt un po' più vicino allo United, nonostante il, che nei giornis corsi ha manifestato parere contrario all'addio del giocatore attraverso un comunicato.