Ex Juventus, De Ligt sul mercato: i tifosi del Bayern protestano con un comunicato

un' ora fa

I tifosi del Bayern Monaco si schierano contro la possibile cessione di Matthijs de Ligt, difensore olandese classe 1999 ex Juventus. Dopo una prima stagione tutto sommato positiva (43 presenze, 3 gol, vittoria della Bundesliga e della Supercoppa di Germania), De Ligt nella sua seconda stagione in Baviera è stato meno impiegato (30 presenze e 2 reti, nessun titolo vinto) finendo fra le riserve e, infine sul mercato.



Il tifo organizzato del Bayern però si schiera contro la cessione: "Vogliamo tutti che Matthijs de Ligt rimanga al Bayern Monaco! Ha dimostrato di essere un difensore di livello mondiale, probabilmente il migliore della nostra squadra. C'è un motivo per cui è stato eletto come nostro miglior giocatore nella stagione 2022-23. Inoltre, ha solo 24 anni e ha un brillante futuro davanti a sé, che utilizzerà per realizzare il suo enorme potenziale. La sua capacità di parlare fluentemente inglese, tedesco e olandese lo aiuterebbe molto in questo. A 19 anni ha già portato l'Ajax Amsterdam alle semifinali di UCL da capitano. Vendere Matthijs de Ligt sarebbe una decisione assolutamente orribile e ce ne pentiremmo sicuramente. Ecco perché usiamo la nostra voce per richiamare l'attenzione sul fatto che NON commetteremo questo errore!".