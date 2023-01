Sono già oltre 15 mila le persone presenti tra piazza San Pietro, via della Conciliazione e vie limitrofe, in coda per entrare nella basilica per rendere omaggio a Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI, morto il 31 dicembre all'età di 95 anni. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio.



Tra i primi a rendere omaggio al feretro di Benedetto XVI ci sono stati il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Giovedì, alle 9.30, si terranno i funerali di Ratzinger, che sono stati annunciato dal Vaticano come "solenni ma sobri". Per i funerali sono attese a San Pietro 60 mila persone.



PADRE GEORG - Intanto, fa discutere un'intervista di Repubblica al segretario di Ratzinger, Padre Georg, il Monsignore rimasto vicino a Benedetto anche dopo l’abdicazione. "Fu coraggioso e umile. Disse: non posso copiare Giovanni Paolo II", dice, e aggiunge: "In Vaticano il diavolo ha agito contro Benedetto XVI".