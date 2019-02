Benevento-Cittadella 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 40' Coda



Benevento (3-5-2): Montipò; Volta (45' Tuia), Antei, Caldirola; Letizia (62' Maggio), Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Improta; Ricci (70' Asencio), Coda. All. Bucchi.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini (78' Diaw, Pasa (60' Maniero); Schenetti; Panico (65' Siega), Moncini. All. Venturato.



Arbitro: Di Paolo di Avezzano



Ammoniti: 6' Antei (B), 26' Branca (C), 30' Drudi (C), 41' Improta (B), 44' Armenteros (B), 56' Settembrini (C), 64' Maniero (C), 91' Asencio (B), 94' Crisetig (B)