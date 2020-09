La positività al Covid di 14 componenti della rosa del Genoa, riscontrata nelle ore successive alla partita col Napoli, comporta anche il cambiamento degli arbitri designati per Benevento-Inter di domani, recupero della prima giornata di campionato. Fourneau e La Penna (sostituiti da Piccinini e Marinelli), arbitro e quarto ufficiale, erano a loro volta al "San Paolo" nello scorso week-end e, alla pari dell'arbitro Sacchi e degli assistenti Giallatini, Lo Cicero e Rossi, si trovano in isolamento fiduciario e in attesa di svolgere i tamponi.