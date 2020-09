Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il ko con l'Inter, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha dichiarato: "Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa, qui dobbiamo costruire coraggio e mentalità. Abbiamo creato tanto, ma serve più attenzione. In Serie A non puoi regalare due gol. Potevamo perdere con un miglior risultato, coprendoci, ma non è questo ciò che vogliamo. L'Inter è tra le migliori squadre d'Europa".



SULLA SQUADRA - "Veniamo dalla Serie B, dove abbiamo vinto quasi sempre. Queste partite ci serviranno per crescere".



SUL MERCATO - "Soddisfatto? Sì, abbiamo mantenuto lo zoccolo duro e inserito giocatori forti".



SU CONTE - "Forte e bravo, hanno una grande squadra. Contro la Fiorentina ha potuto fare cambi pazzeschi".



SU JUVE-NAPOLI - "Rino (Gattuso, ndr), ha già dimostrato, Andrea (Pirlo, ndr) lo dobbiamo ancora studiare. Alla prima giornata tanti elogi, alla seconda meno. Dovrà abituarsi".