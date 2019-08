Il neo-acquisto del Milan, Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Milan TV. della gara contro l'Udinese:



DIRIGENTI - "Quando vedi ex giocatori come loro (Maldini e Boban ndr.) che hanno indossato la maglia del Milan e il tipo di persone che sono a livello umano, non puoi che essere molto contento. Loro mi aiuteranno a migliorare".



LA GARA - "Per me l'importante è cominciare bene, vincendo la prima partita. Abbiamo tanti nuovi giocatori, un nuovo allenatore e dobbiamo fare quello che dice lui".



LAVORO - "La squadra è qua più da un mese, ora la realtà è il campionato. Quella appena trascorsa è stata la settimana più importante della preparazione".