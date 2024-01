Benzema è sempre più un intrigo: le squadre che lo cercano in Europa, quanto guadagna in Arabia Saudita

Karim Benzema torna in Europa? Una suggestione che nelle ultime ore sta assumendo sempre più consistenza dopo il clamoroso episodio che ha visto protagonista l’attaccante francese, che non si è presentato al raduno dell’Al-Ittihad a Dubai per preparare la seconda metà di stagione. Una circostanza giustificata dall’entourage del calciatore col ciclone che avrebbe colpito le isole Mauritius (dove il Pallone d’oro 2022 si trovava in vacanza), impedendo a Benzema di arrivare puntuale all’appuntamento fissato dall’allenatore Marcelo Gallardo. La risposta del tecnico argentino è stata immediata e ha portato all’esclusione del suo centravanti dall’elenco dei convocati, una scelta drastica che nascerebbe da alcuni episodi pregressi che hanno alimentato il dibattito in Arabia Saudita. Già a fine dicembre, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ha spedito i campioni in carica al settimo posto della classifica e a distanza siderale (25 punti) dalla capolista Al-Hilal, Benzema avrebbe saltato per tre giorni consecutivi gli allenamenti col resto della squadra, suscitando i sospetti sulla sua profonda insoddisfazione per i primi 6 mesi della sua nuova esperienza e dando libero sfogo alle voci di mercato.



QUANTI RUMORS - Quelle che nelle ultime settimane hanno accostato l’attaccante autore di 354 reti e vincitore di 5 Champions League con la maglia del Real Madrid proprio alla formazione spagnola, lasciata la scorsa estate dopo 14 anni assieme (dal 2009 al 2023), e all’altra squadra alla quale Benzema è maggiormente legato, quell’Olympique Lione in cui è cresciuto calcisticamente ed esordito nel calcio professionistico all’età di 17 anni. La stampa francese ha rilanciato questo tipo di prospettiva alla luce del disastroso campionato disputato dall’OL, reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Le Havre che è costata il ritorno al terzultimo posto in classifica ed il rischio di un’incredibile retrocessione in Ligue 2 nonostante la presenza in rosa di giocatori come Tolisso e Lacazette. Benzema potrebbe essere il terzo calciatore di spessore internazionale che, per sposare la causa del Lione ed aiutarlo ad evitare l’abisso al termine di una stagione in cui si sono già avvicendati tre allenatori (tra cui l’italiano Fabio Grosso, nominato lo scorso 13 settembre ed esonerato il 30 novembre) farebbe rientro nella squadra del patron statunitense John Textor. Non trovano conferme invece le voci circa un interessamento del Chelsea, alla ricerca di un innesto di peso per il proprio reparto d’attacco e che non valuta opzioni in prestito di 6 mesi come quella di Benzema, ma che per la prossima estate sonda ipotesi maggiormente futuribili come quella che conduce al centravanti del Napoli Victor Osimhen.



IL VOLTO DEL CAMPIONATO - Secondo le informazioni raccolte dal collega statunitense Ben Jacobs, fonti interne all’Al-Ittihad non confermano in alcun modo la possibilità che Benzema sciolga il suo vincolo contrattuale dopo appena 6 mesi dall’approdo in Arabia Saudita. La federazione locale ha investito su alcuni volti del panorama internazionale per promuovere la crescita della nuova Saudi Pro League e Benzema è uno dei testimonial più importanti sui quali le autorità locali hanno scelto di puntare. Facendogli firmare un contratto fino a giugno 2025 e mettendo sul piatto un ingaggio complessivo di 200 milioni di euro più bonus, che ne fanno il calciatore meglio pagato della lega, alla pari dell’ex compagno di squadra a Madrid Cristiano Ronaldo.