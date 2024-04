Bisoli-Modena, operazione riscatto: dall'esonero al Sudtirol al rilancio dei canarini

. Poco più di 4 mesi doposi è visto piovere dal cielo la chance del riscatto, con la panchina deltrampolino da sfruttare per buttarsi alle spalle l'amarezza dell'esonero incassato a dicembre.I canarini hanno scelto lui per centrare la salvezza e ridare verve al progetto, avvicendando Bianco con uno dei tecnici che la Serie B la conoscono minuziosamente. Cinque giornate e un ulteriore campionato per lasciare il segno, ma in primis 450 minuti dove prendersi il Modena, metterlo al riparo da spiacevoli sorprese e perché no - ma questo lo diranno rendimento e classifica - magari fargli strizzare l'occhio a qualcosa che al momento appare difficile da immaginare: un piazzamento Playoff.

Bisoli-Modena è un binomio che può servire a entrambi: all'allenatore bolognese per dimenticare il recente passato negativo, ai gialloblù per ritrovare smalto mentale e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Gli emiliani, d'altronde, non si sono affidati a un profilo qualsiasi: parliamo di colui che l'anno scorso a Bolzano è stato capace di ribaltare gli scenari, conducendo il Sudtirol dall'incubo retrocessione alle semifinali della poule promozione. Da lì il rinnovo, strameritato, non alimentato però da ciò che di strepitoso Bisoli era riuscito a compiere in precedenza.

A rompere l'idillio con gli altoatesini era stata la conferenza post-Como, in cui il tecnico si era lasciato andare ad uno sfogo costatogli la panchina:. Ecco perché il Sudtirol ha esonerato Bisoli, che adesso riparte da Modena per recuperare i mesi trascorsi da spettatore.Come riporta la Gazzetta di Modena, patto già siglato coi tifosi in un faccia a faccia nel quale il neo timoniere dei canarini ha promesso massimo impegno e voglia di lottare su ogni pallone.

Input, questi, trasmessi subito alla squadra: "So bene che molti di voi mi odiano, ma oggi io sono uno di voi. Sono qui per fare il massimo.. Guarderò attentamente la Primavera e non avrò paura a buttare dentro i giovani se meritano e sarà necessario". Bisoli-Modena: parola al campo.