Bloomberg - Inter, Zhang in trattativa con Oaktree e Pimco: le ipotesi per il rifinanziamento del prestito

29 minuti fa



Arrivano aggiornamenti sulle intenzioni di Steven Zhang di tenersi l'Inter ripagando il prestito concesso nel 2021 da Oaktree. Stando a quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del dossier, il proprietario del club nerazzurro ha avviato le trattative con Oaktree Capital Management e Pacific Investment Management Co. (Pimco) per rifinanziare il prestito in scadenza il 20 maggio.



Come rivela l'agenzia di stampa, sempre citando persone a conoscenza della questione che hanno chiesto di restare anonime, i colloqui tra Suning e Oaktree per rifinanziare a un tasso più elevato rispetto all'originale sono ancora in corso. La nuova linea avrebbe una scadenza più breve, in parte a causa di un bond da 415 milioni di euro di Inter Media and Communications che scadrà a febbraio 2027. Parallelamente, i proprietari del club campione d'Italia stanno discutendo un accordo con Pimco per rifinanziare Oaktree. I colloqui sono ancora in corso e potrebbero concludersi senza un accordo, hanno spiegato fonti vicini alla questione.