Zvonimir Boban, CFO del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi. Il mercato, i giocatori che sono arrivati, quelli che potevano sbarcare. Da Modric a Correa, dalle strategie al progetto a lungo termine, una sessione lunga e faticosa: "È stato un mercato pesante. Spero che la Fifa lo accorci un po’. Stressi la squadra, stressi l’allenatore, giocatori vanno, giocatori vengono".



SU REBIC - "E’ un giocatore di forza, carattere, può giocare in diversi ruoli, ha dimostrato di poter giocare a grandi livelli. Può fare esterno, seconda punta, tra le due punte, anche punta libera. Si può usare in diversi ruoli. Un ragazzo serio, cresciuto tanto tecnicamente. La forza, velocità e tiro le ha sempre avute, ma ha fatto tanti progressi".



LA LINEA DEL CLUB - "La strategia aziendale è di investire sui giovani, ma devono esserci anche giocatori di esperienza e forza, qualcuno già lo abbiamo in sqiadra. E’ un mix di giovani, tanti. Forse qualcuno dei grandi sarebbe bene averlo. La squadra migliorerà, il Milan crescerà e tornerà dove gli spetta. Ma è un processo. Mila è una società grande, non può accettare di vagare a metà classifica, dovremo avere ambizioni, ma serve tempo".



SU MODRIC - "Modric assolutamente improbabile. Lui è un grande milanista, da quando era piccolo, aveva tanta passione di venire. Ma non siamo mai arrivati alle cose concrete, non voleva lasciare il Real dopo una stagione brutta".



SU CORREA - "Per Correa non ci siamo trovati sulle basi economiche, e va bene così. Ci sono stati anche altri giocatori che non sono stati presi. Chissà se non è un bene. Abbiamo una buona rosa, abbiamo fatto buoni acquisti, si vedrà nel tempo se abbiamo fatto bene o male".