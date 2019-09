Tinte trocken, alle Papiere da und jetzt voller Fokus auf Schwarze-Weiß-Rot

Gude, @andrevsilva19 #SilvaLining pic.twitter.com/xizB9m9GtP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 2, 2019

Ora è ufficiale:. Il giocatore, in Germania da oggi, ha superato le visite mediche con il club tedesco nel pomeriggio e ha firmato il nuovo contratto con i tedeschi. "Inchiostro, fogli e nero su bianco!": così l'Eintracht ha annunciato l'arrivo del portoghese, che si trasferisce in Germania in prestito biennale.