Lele Adani attacca ancora Christian Vieri dopo lo scioglimento del gruppo originale della BoboTv. L'ex difensore e opinionista, in due storie su Instagram, ha lanciato un duro messaggio: "State tranquilli. Dove saremo noi, ci saranno approfondimento, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto acceso. Ci saranno anche divisioni nelle vedute e nelle opinioni, ci sarà continuo dibattito, ma con grande rispetto per il calcio. Rispetto con la massima libertà e non ci sarà nessun patto con il sistema. E voi? Siete dalla parte della libertà o dalla parte del servilismo?".