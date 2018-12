Filippo Inzaghi non rischia l'esonero immediato, almeno fino alla prossima partita di campionato contro l'Empoli. Il tecnico del Bologna, finito nell'occhio del ciclone per il pesante 1-4 contro la Sampdoria che precipita la squadra al terzultimo posto in classifica, avrà dunque altre due chance, considerando che in settimana è atteso dall'impegno di Coppa Italia contro il Crotone. Nel frattempo, la società ha imposto il ritiro per tutta la settimana in un albergo alle porte della città.