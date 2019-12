Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida al Napoli: "Ibrahimovic? Sono state voci mediatiche, non interne alla società, quindi non credo abbiano creato problemi ai nostri attaccanti. Il mister l'ha spiegato, non c'è mai stata trattativa, mai un movimento del club per fare quest'operazione. L'annata scorsa era finita in un certo modo, siamo ripartiti con gli stessi attaccanti e non credo che il problema sia il gol. Bisogna solo essere più concreti".