Bologna-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Reduce dal successo nel recupero contro il Milan, il Bologna vuole sognare ancora una corsa Champions: saliti a -5 dalla Juventus, i rossoblù ospitano il Cagliari che arriva al Dall’Ara cercando punti salvezza dopo il passo falso interno contro la Juventus. Curiosità: è la sfida tra due squadre specialiste in rimonte, entrambe hanno conquistato 13 punti da situazioni di svantaggio, solo l’Atalanta (15) ha fatto meglio in questa serie A.

Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: ItalianoCaprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Luvumbo; Piccoli. All.: NicolaPer il Bologna tutto dipenderà dalla gestione degli sforzi di una partita intensa come quella vinta giovedì contro il Milan: torneranno dal primo minuto Pobega, Orsolini, Calabria, Lucumi e forse anche Lykogiannis. Dubbi in avanti, dove Dallinga vorrebbe una chance da titolare, da valutare l’impiego dal primo minuto di Odgaard visto che era già rientratro in anticipo da un guaio muscolare. Se il danese parte dalla panchina, dentro Moro con Pobega più avanzato, o Ferguson. Nel Cagliari possibile il ritorno dal primo minuto di Luvumbo per dare velocità e imprevedibilità all’attacco: possibile un 4-3-2-1 con Zortea vicino a Piccoli o un 4-2-3-1 con un trequartista in più rispetto a Deiola. In difesa conferma per la coppia Mina-Luperto.

Gabriele Giustiniani