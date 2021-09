Il difensore belga Arthur Theate, 21 anni, si presenta in conferenza stampa come nuovo acquisto del Bologna: "Mi piace giocare sia centrale, sia terzino sinistro. Non è la prima volta che gioco a quattro. Questo è il miglior campionato per imparare a difendere. Il mio giocatore di riferimento è sempre stato l’ex capitano del Barcellona, Carles Puyol: ho sempre amato la sua mentalità".



L'amministratore delegato del club rossoblù, Claudio Fenucci è tornato sulla cessione di Tomiyasu all'Arsenal: "Avevamo detto che sarebbe partito un solo calciatore. Ci eravamo già cautelati con Theate. E' vero che non gioca nello stesso ruolo. Non c'è nessun club che possa reggere due stagioni finanziariamente senza vendere nessuno. A destra abbiamo due uomini con più di 500 partite totali in serie A (De Silvestri e Mbaye, ndr) ritenuti affidabili per la stagione".