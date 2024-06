Getty Images

Bologna, Holm in dirittura d'arrivo: i dettagli con lo Spezia

49 minuti fa



Il Bologna è in via di definizione dell'affare con lo Spezia per portare alla corte di Vincenzo Italiano l'esterno destro svedese Emil Holm: secondo quanto riporta Relevo, il giocatore che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Atalanta ha dato il suo assenso al trasferimento e i due club hanno trovato l'accordo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro.



HOLM AL BOLOGNA - Concorrenza in arrivo, dunque, per Stefan Posch sulla fascia destra della difesa: l'austriaco nelle ultime due stagioni è stato titolare fisso con De Silvestri alle spalle.