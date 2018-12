Il difensore del Bologna, Federico Mattiello, ha parlato prima della gara con l'Empoli a Dazn: "Non è stata la migliore delle settimane a livello ambientale, l'allenatore l'ho visto carico. Per noi è una finale, poi puoi vincere, perdere o anche pareggiare. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto, senza avere rimpianti".