Come scrive Il Resto del Carlino, il Bologna continua la caccia a un esterno e ha messo nel mirino Federico Mattiello di proprietà dell'Atalanta. Il presidente Percassi chiede 4-5 milioni di euro, la stessa cifra che l'Olympiacos vorrebbe incassare per cedere Omar Elabdellaoui, per il quale Bigon ha già fissato un incontro con il suo agente.