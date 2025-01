Soprattutto verso fine mese, quando la Champions salvo improbabili miracoli sarà finita e rimarranno solo campionato e Coppa Italia. Poi, acquistare. Sì, ma come? Ilvaluta quale filosofia adottare in vista della sessione di gennaio, tra laalla volata per l’Europa e il desiderio di pianificare un paio di investimenti in chiave futura, magari giocando d’anticipo su future cessioni estive. Lo disse anche il ds Marco Di Vaio, a margine della gara contro il Verona di fine 2024: «Stiamo valutando l’ipotesi di anticipare qualche investimento su giocatori di prospettiva, come abbiamo fatto un anno fa con Santiago Castro». Mossa che ha indiscutibilmente pagato.- Certo, con cinque mesi di campionato tutti da vivere visto l’equilibrio nelle zone alte, anche l’acquolina per un acquisto che possa rinforzare fin dal suo arrivo la squadra viene. Nelle ultime ore, in tal senso,(è in scadenza a giugno e ha proposte dalla serie B),con cui ha giocato 140 partite. Un affare dai contorni economici non semplici: Biraghi ha contratto fino a giugno 2026, ovviamente lascerà Firenze in questa sessione ma ha un ingaggio elevato (1,7 milioni a stagione) per gli standard rossoblù e un’età, 32 anni, che difficilmente porterà Sartori a fare contratti a lungo termine. Per ora la situazione è in standby., ultimo dei centrali nelle gerarchie ma arrivato in estate per ben 8 milioni. Lo voleva il Parma, che sta andando sul genoano Vogliacco, può ancora partire per una squadra in lotta per la salvezza come il Verona, madel Velje, capitano dell’under 21 danese,, giocatore su cui l’Inter pare aver leggermente allentato la presa negliu ultimi giorni.- A centrocampo il reparto è affollato, specie con i rientri di Aebischer ed El Azzouzi dagli infortuni, ma(c’è l’Hajduk Spalato di Gattuso), che non intende rinnovare il contratto in scadenza 2026. Se ci saranno partenze, un nome caldo è quello del ventennedel Velez, club e agenzia (Sabbag) ben note dalle parti di Casteldebole, ma sul ragazzo che ha una valutazione intorno ai 10 milioni ci sono già River Plate e soprattutto due club di Premier League. Trattativa complessa, nonostante i buoni rapporti.che ha già 15 presenze nella massima serie albanese: il Bologna lo ha prelevato per circa 350.000 euro, bonus compresi, andrà qualche mese in Primavera e in estate salirà in prima squadra. Poi c’è l’attacco: Karlsson ha salutato destinazione Lecce e fa spazio in lista over al rientrante Cambiaghi, che verso fine mese potrebbe tornare a disposizione dopo la rottura del crociato rimediata ad agosto. Eventuali altri innesti, specie tra gli over 22 dove la lista è piena, saranno valutati solo in caso di cessioni.