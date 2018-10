Due gol che entrano di diritto nella storia del calcio australiano, ma non solo. Era un'amichevole, d'accordo, ma a pochi giorni dall'inizio ufficiale dell'A-League, Usain Bolt ha firmato i suoi primi gol con la maglia dei Central Coast Mariners. Nel 4-0 rifilato al MacArthur Southwest United, l'ex pluricampione olimpico giamaicano ha realizzato addirittura una doppietta; il primo gol è arrivato con uno scatto dei suoi e una conclusione all'altezza del primo palo che ha sorpreso il portiere avversario, ancora più goffo nella successiva circostanza, nella quale Bolt è andato a segno a porta vuota.





