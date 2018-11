Usain Bolt non si arrende e continua a sognare di diventare un calciatore professionista. Dopo il mancato ingaggio col club australiano dei Central Coast Mariners, l'ex sprinter giamaicano ha dichiarato all'Herald Sun: "Ora aspettiamo e vediamo cosa succede, penso che qualcuno stia ancora contattando il mio agente per offrirmi un'altra opportunità. Purtroppo non ha funzionato, ma ci siamo lasciati in buoni rapporti e questa è una buona cosa. Ho avuto una grande esperienza con loro, i ragazzi sono stati fantastici anche se non sono riuscito a risolvere le cose con il contratto. Spero di avere un'altra possibilità con un'altra squadra".