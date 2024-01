Boniek: 'Giusto separarsi da Mourinho, era diventato più debole'

Zibì Boniek è intervenuto poco fa sulle frequenze di TeleradioStereo sollecitato per le critiche mosse a Mourinho negli ultimi giorni per i complimenti ai Friedkin per la scelta De Rossi definita "intelligente" su Twitter. "Mourinho ha mosso tanto per i colori giallorossi, è stato un buon allenatore anche per me - esordisce l'ex giocatore polacco -. Quello che ho scritto su Twitter lo rivendico: è una scelta coraggiosa e impopolare cacciare Mourinho perché tutti eravamo innamorati del suo modo di fare. Ho scritto che è anche una scelta intelligente, perché il matrimonio non funzionava più. Mourinho lasciava i messaggi sul futuro, sul rinnovo. E nessuno rispondeva. Visti anche i risultati, a malincuore, era meglio farlo oggi che arrivare a giugno. Josè è un leader, un leone ma senza certezza sul futuro la sua posizione si stava indebolendo e i giocatori lo avevano capito. Lo spogliatoio queste cose le sente, e qualcuno aveva cambiato atteggiamento anche in partita. Io sono il primo a voler bene a Mourinho, ma ha fatto 1,70 punti in 138 partite di campionato. A questo punto è meglio interrompere le strade. Le tre partite facili? L'anno scorso abbiamo fatto 4 punti con le stesse squadre".