Leonardo Bonucci rivela un retroscena di mercato. Il 36enne difensore italiano dell'Union Berlino ha dichiarato al tabloid britannico The Sun: "Nel 2016 fui vicino al Manchester City, che offrì quasi 100 milioni di euro alla Juventus. Ma, insieme al club, decisi di restare. Poi ci furono dei discorsi anche nel 2017, dopo che la Juve mi mise in vendita... Alla fine le cose dovevano andare così. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato grandioso perché mi avrebbe migliorato, ma non posso lamentarmi infatti nella mia carriera ho vinto tanti trofei. Mi sono sempre lasciato guidare dal cuore, per questo rimasi alla Juventus".



STONES - "Calciatori come lui sono sempre più rari, è un leader. Ha qualità tecniche, gioca con intelligenza e la giusta cattiveria. Guardiola gli ha trovato un ruolo perfetto al Manchester City, ad impostare l'azione. Ogni tanto commette qualche errore come tutti, ma ha ancora tempo per migliorare e continuare a vincere. Stones ha fatto grandi cose e mi piace molto, è uno dei migliori difensori al mondo".